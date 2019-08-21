За прошедшие сутки в Якутии потушено 34 пожара

По данным на 21 августа, за прошедшие сутки в республике Саха ликвидировано 34 пожара в зонах обслуживания и контроля.

Об этом говорится в сообщении на сайте регионального министерства экологии.

Также отмечается, что на сегодняшний день в республике ведутся работы по тушению трёх лесных пожаров.

На тушение лесных пожаров привлечено 478 человек, 44 единиц техники.

«Общая площадь, пройденная огнем, в зоне тушения составляет 182,00 га», — указано в тексте.

19 августа сообщалось, что за сутки в России удалось ликвидировать более 200 природных пожаров на площади почти 100 тыс. га.