В России потушили более 200 природных пожаров за сутки

В пресс-службе МЧС России сообщили, что за сутки в России удалось ликвидировать более 200 природных пожаров на площади почти 100 тыс. га.

«За прошедшие сутки на территории Республики Саха (Якутия), Иркутской области и Красноярского края потушено 48 очагов природных пожаров на площади 53 тыс. 473 га. Всего на территории России за сутки потушено 202 очага на площади 98 тыс. 417 га», — приводит ТАСС сообщение МЧС.

Ранее временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов заявил о стабилизации ситуации с лесными пожарами в Сибири.

8 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству выделить около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров в ряде регионов.

1 августа в МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири.