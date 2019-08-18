В России за сутки потушили 53 лесных пожаров

За прошедшие сутки специалисты ликвидировали 53 лесных пожаров на территории России.

«За прошедшие сутки в России ликвидировано 53 лесных пожара на площади 58 тыс. 809 га», — цитирует ТАСС сообщение ФБУ «Авиалесоохрана».

Уточняется, что на 00:00 мск 18 августа на территории России действовало 75 лесных пожаров на площади 104 тыс. 341 га.

По данным ведомства, больше всего пожаров (31) зафиксировано в Красноярском крае. Здесь леса горят на площади 56 тыс. 304 га.

Ранее временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов заявил о стабилизации ситуации с лесными пожарами в Сибири.

8 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству выделить около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров в ряде регионов.

1 августа в МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири.