Рослесхоз назвал число страдающих от смога в Сибири населённых пунктов
- © Федеральная Авиалесоохрана
Как указали в ведомстве, число страдающих от дыма населённых пунктов сократилось до 11 за пять дней.
«По данным Росгидромета, количество населённых пунктов, в которых отмечается задымлённость вследствие лесных пожаров, за пять дней уменьшилось на 25 поселений», — цитирует заявление Рослесхоза РИА Новости.
Уточняется, что, по данным на 13 августа, задымлённость отмечалась в двух населённых пунктах Эвенкийского района Красноярского края и девяти населённых пунктах Иркутской области.
Ранее временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов заявил о стабилизации ситуации с лесными пожарами в Сибири.
8 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству выделить около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров в ряде регионов.
1 августа в МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири.