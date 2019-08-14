Рослесхоз назвал число страдающих от смога в Сибири населённых пунктов

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Федеральное агентство лесного хозяйства рассказало, сколько населённых пунктов в Сибири и на Дальнем Востоке в настоящий момент страдают из-за смога от лесных пожаров.
Рослесхоз назвал число страдающих от смога в Сибири населённых пунктов
  • © Федеральная Авиалесоохрана

Как указали в ведомстве, число страдающих от дыма населённых пунктов сократилось до 11 за пять дней.

«По данным Росгидромета, количество населённых пунктов, в которых отмечается задымлённость вследствие лесных пожаров, за пять дней уменьшилось на 25 поселений», — цитирует заявление Рослесхоза РИА Новости.

Уточняется, что, по данным на 13 августа, задымлённость отмечалась в двух населённых пунктах Эвенкийского района Красноярского края и девяти населённых пунктах Иркутской области.

Ранее временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов заявил о стабилизации ситуации с лесными пожарами в Сибири.

8 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству выделить около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров в ряде регионов.

1 августа в МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири.

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