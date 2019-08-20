В России за сутки потушили 29 лесных пожаров

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За прошедшие сутки специалисты ликвидировали 29 лесных пожаров на территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФБУ «Авиалесоохрана».

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 29 лесных пожаров на площади 13 875 га», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на 00:00 мск 20 августа на территории России действовало 85 лесных пожаров на площади 99 тыс. 777 га.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Рослесхозу, МЧС и Минобороны около 6 млрд рублей из резервного фонда на тушение пожаров в Республике Саха (Якутии), Красноярском крае и Иркутской области.

Эксперт постоянной комиссии по экологическим вопросам Совета по правам человека при президенте России Григорий Куксин, руководитель противопожарной программы Гринпис России, в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в стране.

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