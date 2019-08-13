Медведев выделил около 6 млрд рублей на тушение пожаров в Сибири
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Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что в 2019 году Рослесхозу будет выделено порядка 1,9 млрд рублей.
В частности, для Республики Саха (Якутия) — около 391 млн рублей, Красноярского края — 733,1 млн рублей, Иркутской области — 765,4 млн рублей.
Кроме того, правительство выделит дополнительно более 1,78 млрд рублей и свыше 2,3 млрд рублей на покрытие расходов по ликвидации пожаров Минобороны и МЧС России соответственно.
Ранее в Гидрометцентре России предупредили о высокой пожарной опасности в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока в ближайшие дни.
При этом в МЧС сообщили о ликвидации 355 лесных пожаров площадью более 1,2 млн га в трёх субъектах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.