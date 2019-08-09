В МЧС рассказали о прогрессе в борьбе с лесными пожарами

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В МЧС сообщили о ликвидации 355 природных пожаров общей площадью более 1,2 млн га в трёх субъектах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
В МЧС рассказали о прогрессе в борьбе с лесными пожарами
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«К данному моменту в трёх субъектах СФО и ДФО ликвидировано 355 пожаров на площади более 1,2 млн га», — заявили в ведомстве.

По данным Авиалесоохраны, 8 августа на территории России удалось ликвидировать 43 природных пожара на площади 3291 га. 

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству выделить около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров в ряде регионов.

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