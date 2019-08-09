Дым от лесных пожаров окутал север Иркутской области

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В МЧС Иркутской области сообщили, что дым от лесных пожаров окутал северную часть региона.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«В минувшие сутки, по данным космического мониторинга, на территории региона в зону задымления попали 103 населённых пункта в восьми районах», — указывается в заявлении.

Отмечается, что за сутки на телефон доверия ГУ МЧС и в Единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований поступило 45 звонков по поводу задымления от жителей Мамско-Чуйского, Киренского, Катангского, Нижнеилимского, Усть-Кутского районов.

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что тушение лесных пожаров на части территории Сибири может быть бессмысленным. По данным на 8 августа, площадь лесных пожаров в сибирских регионах превышает 1,5 млн га.

1 августа в МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири.

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