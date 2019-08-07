В Красноярском крае оценили ущерб от лесных пожаров

Министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов заявил, что экономический ущерб от лесных пожаров в регионе в текущем году составит не менее 1,5—2 млрд рублей.

Вместе с тем он пояснил РИА Новости, что методики определения ущерба человеку и экосистеме в связи с подобным пока нет.

Также Маслодудов добавил, что пока нельзя говорить об ущербе, который причинён государственному лесному фонду, так как обычно он рассчитывается в конце лесопожарного периода, когда есть возможность оценить качество леса, степень повреждения деревьев.

«Но по предыдущим годам по существующей методике... она оценивает только экономическую стоимость древесины, но не учитывает экологический ущерб... Готовится комплексная методика, которая будет оценивать вред человеку и экосистеме, и мы её ждем. Объём ущерба расчётный в год обычно составляет от 1,5—2 млрд рублей. Думаю, что в этом году он не будет ниже», — сказал Маслодудов.

Ранее Счётная палата выяснила, какой ущерб был нанесён России от лесных пожаров за первые шесть месяцев 2019 года.

1 августа в МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири.