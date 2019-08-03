Счётная палата оценила ущерб от лесных пожаров в первом полугодии

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Счётная палата выяснила, какой ущерб был нанесён России от лесных пожаров за первые шесть месяцев 2019 года.

«Счётная палата по поручению президента Российской Федерации проводит постоянный мониторинг ситуации с лесными пожарами. За первые шесть месяцев 2019 года возникло 7,6 тыс. лесных пожаров, стоимость ущерба от которых составила 2,4 млрд рублей», — говорится на странице ведомства в Facebook.

Уточняется, что по результатам последних проверок, к основным причинам сложившейся ситуации Счётная палата относит нехватку финансирования, отсутствие необходимой техники, неукомплектованность подразделений наземной и авиационной охраны в регионах и низкое качество противопожарных мероприятий, проводимых арендаторами.

«Проблема лесных пожаров требует комплексного решения, которое позволит предотвратить бесконтрольное распространение пожаров, экономические и экологические потери», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири.

1 августа ГСУ СК России по Красноярскому краю приняло решение возбудить уголовное дело по статье «Халатность» в отношении должностных лиц регионального Министерства лесного хозяйства в связи с лесными пожарами.

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