СК возбудил дело из-за лесных пожаров в Красноярском крае

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ГСУ СК России по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по статье «Халатность» в отношении должностных лиц регионального Министерства лесного хозяйства в связи с лесными пожарами.
СК возбудил дело из-за лесных пожаров в Красноярском крае
  • © Министерство лесного хозяйства Красноярского края

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«По предварительной версии следствия, с 22 марта по 1 августа 2019 года должностные лица Министерства лесного хозяйства Красноярского края не приняли мер, направленных на ликвидацию возникших лесных пожаров, в связи с чем пожары распространились на значительные территории», — говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, решается вопрос о назначении и производстве необходимых экспертиз, допрашиваются свидетели, проводятся обыски в Министерстве лесного хозяйства края, региональном управлении МЧС России и КГАУ «Лесопожарный центр».

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в регионы Сибири и Дальнего Востока следователей ведомства для установления причин пожаров.

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