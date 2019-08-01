Бастрыкин отправил в Сибирь следователей для выяснения причин пожаров

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в регионы Сибири и Дальнего Востока следователей ведомства для установления причин пожаров.
Бастрыкин отправил в Сибирь следователей для выяснения причин пожаров
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте СК России.

«Бастрыкин для оказания практической помощи в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня, направил сотрудников центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации в пожароопасные регионы», — указывается в заявлении.

Уточняется, что в данные группы вошли не только следователи, но и различные эксперты ведомства.

Вместе с этим в сообщении указывается, что глава СК России поручил руководителям региональных следственных органов принять меры для установления всех обстоятельств, повлёкших распространение огня в лесах.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД выявить случаи умышленных поджогов леса для сокрытия незаконной заготовки древесины. Позднее в МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири.

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