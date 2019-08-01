В МЧС рассказали о населённых пунктах в зоне задымления от пожаров

В МЧС России рассказали, сколько населённых пунктов находится в зоне задымления от лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, от дыма в настоящий момент страдает более 800 населённых пунктов.

«Наиболее сложная обстановка складывается на территориях Якутии, Красноярского края и Иркутской области, где в 804 населённых пунктах 38 районов наблюдается задымление», — сказал собеседник.

Уточняется, что в тушении пожаров в Красноярском крае и Якутии задействована авиация МЧС, в частности два самолёта Бе-200 и вертолёт Ми-8, которые «осуществили более 25 сбросов воды общей массой свыше 260 тонн».

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД выявить случаи умышленных поджогов леса для сокрытия незаконной заготовки древесины. Позднее в МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири.