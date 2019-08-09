В России ликвидировали 43 лесных пожаров за сутки

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На территории России за сутки удалось ликвидировать 43 природных пожаров на площади 3291 га. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу федеральной Авиалесоохраны.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 8 августа в России ликвидировано 43 лесных пожара на площади 3291 гектар», — говорится в сообщении.

При этом на 00:00 мск 9 августа в России действовало 196 лесных пожаров на площади 197 652 га.

Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Иркутской области (126 632 га) и в Красноярском крае (64 453 га).

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству выделить около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров в ряде регионов.

«Новый Севастополь» передавал, что на обособленных территориях города в рамках профилактических мероприятий ввели особый противопожарный режим.

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