В России ликвидировали 43 лесных пожаров за сутки
«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 8 августа в России ликвидировано 43 лесных пожара на площади 3291 гектар», — говорится в сообщении.
При этом на 00:00 мск 9 августа в России действовало 196 лесных пожаров на площади 197 652 га.
Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Иркутской области (126 632 га) и в Красноярском крае (64 453 га).
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству выделить около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров в ряде регионов.
«Новый Севастополь» передавал, что на обособленных территориях города в рамках профилактических мероприятий ввели особый противопожарный режим.