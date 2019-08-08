В Севастополе ввели особый противопожарный режим
- РИА Новости
«Это позволит реализовать дополнительные требования пожарной безопасности, предусматривающие проведение профилактических мероприятий по нераспространению пожаров в труднодоступных местах и на территориях с повышенной опасностью в лесной зоне», — заявил и.о. директора департамента общественной безопасности Дмитрий Крупкин.
Со своей стороны, и.о. губернатора Михаил Развожаев сказал, что пока всё идёт в профилактическом режиме.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО рассказали о ситуации с природными пожарами.