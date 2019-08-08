В Севастополе ввели особый противопожарный режим

На обособленных территориях Севастополя ввели особый противопожарный режим. Такое решение принято на заседании городского правительства, сообщает «Новый Севастополь».

«Это позволит реализовать дополнительные требования пожарной безопасности, предусматривающие проведение профилактических мероприятий по нераспространению пожаров в труднодоступных местах и на территориях с повышенной опасностью в лесной зоне», — заявил и.о. директора департамента общественной безопасности Дмитрий Крупкин.

Со своей стороны, и.о. губернатора Михаил Развожаев сказал, что пока всё идёт в профилактическом режиме.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО рассказали о ситуации с природными пожарами.