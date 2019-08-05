В ЯНАО рассказали о ситуации с природными пожарами
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«Для тушения привлечены 26 специалистов «Ямалспаса». Первый пожар начался около 17 часов 4 августа, второй — в 19 часов», — уточнили в пресс-службе.
С начала пожароопасного периода в 2019 году в Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрированы 104 очага природных пожаров.
Также стало известно, что в Томской области ввели особый противопожарный режим. Об этом информирует kp.ru.
Он действует до 16 августа на территории Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского, Кожевниковского, Колпашевского, Кривошеинского, Молчановского, Парабельского, Первомайского, Тегульдетского, Томского, Чаинского и Шегарского районов, а также в Томске и Кедровом.
Ранее МЧС назвало возможную причину пожаров в Сибири.