В ЯНАО рассказали о ситуации с природными пожарами

В Тазовском районе локализованы два природных пожара, их площадь составляет 9 га. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного учреждения «Леса Ямала».

«Для тушения привлечены 26 специалистов «Ямалспаса». Первый пожар начался около 17 часов 4 августа, второй — в 19 часов», — уточнили в пресс-службе.

С начала пожароопасного периода в 2019 году в Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрированы 104 очага природных пожаров.

Также стало известно, что в Томской области ввели особый противопожарный режим. Об этом информирует kp.ru.

Он действует до 16 августа на территории Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского, Кожевниковского, Колпашевского, Кривошеинского, Молчановского, Парабельского, Первомайского, Тегульдетского, Томского, Чаинского и Шегарского районов, а также в Томске и Кедровом.

Ранее МЧС назвало возможную причину пожаров в Сибири.