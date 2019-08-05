МЧС назвало возможную причину пожаров в Сибири

В МЧС сообщили, что возможной причиной возникновения природных пожаров в Сибири стало неосторожное обращение с огнём. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что после проведённой авиаразведки удалось выявить, что большая часть очагов природных пожаров расположена вблизи дорог.

«Это даёт основание предположить, что основной причиной возникновения природных пожаров стало неосторожное обращение человека с огнём», — приводит ТАСС сообщение.

В МЧС добавили, что благодаря усилению группировки в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах подразделениями МЧС и Минобороны за неделю удалось ликвидировать природные пожары на территории более 1 млн га.

«Общая площадь пожаров с 30 июля сократилась на 25%», — отметили в ведомстве.

Ранее военно-транспортный самолёт Ан-26 с межведомственной группой совершил вылет с аэродрома Красноярска для обнаружения наиболее крупных очагов лесных пожаров в Сибири.