Минобороны направило самолёт Ан-26 для поиска очагов пожаров в Сибири

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Военно-транспортный самолёт Ан-26 с межведомственной группой совершил вылет с аэродрома Красноярска для обнаружения наиболее крупных очагов лесных пожаров в Сибири.
Минобороны направило самолёт Ан-26 для поиска очагов пожаров в Сибири
  • РИА Новости

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

«Самолёт Ан-26 вылетел с аэродрома Красноярска для воздушной разведки. На борту находится межведомственная группа. Его задачей является выявление наиболее крупных очагов пожаров в Красноярском крае и Иркутской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Как говорится в пресс-релизе Минобороны, с начала проведения операции авиагруппировка оборонного ведомства сбросила около 6 тыс. тонн воды для тушения огня в лесах.

Отмечается, что в Красноярском крае и Иркутской области потушены пожары на площади 753 тыс. га из 1,1 млн га общей площади зоны неконтролируемого распространения огня.

Ранее самолёты-разведчики Су-24МР Центрального военного округа обнаружили 11 очагов лесных пожаров в Красноярском крае.

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