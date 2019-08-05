Самолёты-разведчики Су-24МР нашли 11 очагов пожаров в Сибири

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Самолёты-разведчики Су-24МР Центрального военного округа, прибывшие 3 августа в Красноярский край, выявили 11 очагов лесных пожаров. Об этом информирует департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Самолёты-разведчики Су-24МР нашли 11 очагов пожаров в Сибири
  • © РИА Новости

Отмечается, что два Су-24МР выполнили аэрофотосъёмку четырёх районов, находящихся в 200 км северо-восточнее от города Канска.

«Длина района составила 75 км, ширина — 5 км, съёмки проводились на высоте 1,5 км. Были выявлены 11 очагов пожаров», — цитирует ТАСС оборонное ведомство.

Также была проведена аэрофотосъёмка района, расположенного к северу от Канска в радиусе 200 км. Как ожидается, самолёты продолжат работу 5 августа.

Авиация Минобороны за четыре дня работы в Красноярском крае и Иркутской области потушила лесные пожары на площади 753 тыс. га.

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