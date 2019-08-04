Авиация за четыре дня потушила пожары в Сибири на площади 753 тысячи га

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Авиация Минобороны за четыре дня ликвидировала пожары на площади 753 тысячи гектаров в Красноярском крае и Иркутской области.
Авиация за четыре дня потушила пожары в Сибири на площади 753 тысячи га
  • © РИА Новости

Как сообщили в оборонном ведомстве, 4 августа самолёты Ил-76 совершили 24 вылета и сбросили на горящие леса 1008 тонн воды.

«Вертолёты Ми-8 армейской авиации совершили 37 вылетов и 130 сливов воды общим объёмом 650 тонн. За сутки потушено 303 тыс. гектаров горящего леса, ликвидировано 56 очагов открытого возгорания», — отметили в министерстве.

Ранее первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян прибыл в Иркутскую область для организации работ по тушению лесных пожаров на территории региона.

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