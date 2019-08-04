Замглавы МЧС прибыл в Иркутскую область в связи с лесными пожарами

Первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян прибыл в Иркутскую область для организации работ по тушению лесных пожаров на территории региона, сообщили в ведомстве.

«Заместитель министра МЧС России Александр Чуприян прибыл в Иркутскую область и совершил облёт крупных очагов лесных пожаров в Усть-Кутском, Киренском и Катангском районах», — говорится в сообщении пресс-службы.

Затем Чуприян провёл совещание в аэропорту Братска с руководством регионального главка МЧС, представителями Федерального агентства лесного хозяйства и министерства обороны России.

По итогам обсуждения был выработан наиболее эффективный метод тушения пожаров, определена совместная стратегия по тушению пожаров с воздуха и переброске авиацией наземных сил на кромку очагов возгорания.

Замминистра МЧС призвал активизировать все силы на борьбу с природными пожарами.

Ранее в Авиалесоохране сообщили, что на 4 августа на территории Иркутской области действует 63 пожара на площади более 95 тыс. га.

В МЧС в качестве основной причины распространения пожаров в Сибири назвали длительную засуху и отсутствие активных мер по тушению большинства очагов возгорания.