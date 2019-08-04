В России потушили более 30 лесных пожаров за сутки

На территории России был ликвидирован 31 природный пожар на площади 217 га за сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Авиалесоохраны.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидирован 31 лесной пожар на площади 217 га», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на 4 августа на территории России действует 174 лесных пожара на площади около 132 тыс. га. В Авиалесоохране указали, что проводятся работы по их активному тушению. Больше всего очагов возгорания зафиксировано в Иркутской области. Там остаются активными 63 пожара на общей площади более 95 тыс. га.

Ранее в Авиалесоохране дали прогноз по лесным пожарам в августе.

1 августа в МЧС назвали длительную засуху и отсутствие активных мер по тушению большинства очагов возгорания основной причиной распространения пожаров в Сибири.