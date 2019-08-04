В России потушили более 30 лесных пожаров за сутки
«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидирован 31 лесной пожар на площади 217 га», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на 4 августа на территории России действует 174 лесных пожара на площади около 132 тыс. га. В Авиалесоохране указали, что проводятся работы по их активному тушению. Больше всего очагов возгорания зафиксировано в Иркутской области. Там остаются активными 63 пожара на общей площади более 95 тыс. га.
Ранее в Авиалесоохране дали прогноз по лесным пожарам в августе.
1 августа в МЧС назвали длительную засуху и отсутствие активных мер по тушению большинства очагов возгорания основной причиной распространения пожаров в Сибири.