В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки

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На территории России ликвидировали 25 природных пожаров за сутки. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу федеральной Авиалесоохраны.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 1 августа, в России ликвидировано 25 лесных пожаров на площади 6 866 гектаров», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на 0:00 2 августа на территории России действовали 160 лесных пожаров.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны помочь в тушении пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока. 

Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов в беседе с ФАН отметил, что масштаб пожаров в дальневосточной сибирской зоне превысил возможности МЧС, поэтому были привлечены силы Минобороны.

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