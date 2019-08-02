Авиалесоохрана дала прогноз по лесным пожарам в августе

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ФБУ «Авиалесоохрана» разработало предварительный прогноз пожарной опасности в лесах России на август 2019 года.
Авиалесоохрана дала прогноз по лесным пожарам в августе
  • © ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)

«Повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности прогнозируется на территории Северо-Западного федерального округа (вся территория Ленинградской области, южная часть Республики Карелия, западная часть Архангельской области, северо-западная часть Вологодской области, северная часть Псковской и Новгородской областей)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Возникновение лесных пожаров возможно в западной части Ямало-Ненецкого автономного округа и западной части Ханты-Мансийского автономного округа, восточной части Курганской области, южной части Тюменской области.

В Сибирском федеральном округе лесные пожары могут появиться на юге Омской области, западе Новосибирской области, западе Алтайского края, в восточной части Красноярского края и на севере Иркутской области.

На Дальнем Востоке опасность есть для лесов в западной и центральной части Якутии, а также на северо-востоке Камчатки.

В настоящее время в Сибири и Якутии продолжается борьба с масштабными лесными пожарами. Огнём охвачено около 3 млн га леса. 

Подробнее о борьбе с пожарами — в материале RT.

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