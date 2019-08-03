Самолёты Ил-76 приступили к тушению лесных пожаров в Сибири

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Военно-транспортные самолёты Ил-76 приступили к тушению лесных пожаров в Красноярском крае после ночного перерыва. Каждый из шести самолётов заправлен 46 тоннами воды.
Самолёты Ил-76 приступили к тушению лесных пожаров в Сибири
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

В ведомстве отметили, что в субботу, 3 августа, будет проведено не менее 20 вылетов Ил-76, всего они сбросят 840 тонн воды.

Ещё десять вертолётов Ми-8 проведут 110 сбросов (550 тонн воды) для тушения пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.

Накануне в пресс-службе МЧС России сообщили, что ежедневный прирост площадей лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократился в пять раз.

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