Прирост площадей лесных пожаров в Сибири сократился в пять раз 

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В пресс-службе МЧС России сообщили, что ежедневный прирост площадей лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократился в пять раз.
Прирост площадей лесных пожаров в Сибири сократился в пять раз 
  • РИА Новости

«Более чем в пять раз сократился ежедневный прирост площадей природных пожаров по трём субъектам России», — приводит ТАСС сообщение МЧС.

Отмечается, что на сегодняшний день на территории Якутии, Иркутской области и Красноярского края продолжают действовать 388 очагов природных пожаров.

За последние сутки пожарным удалось ликвидировать 19 очагов. 

Ранее ФБУ «Авиалесоохрана» разработало предварительный прогноз пожарной опасности в лесах России на август 2019 года.

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