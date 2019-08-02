Прирост площадей лесных пожаров в Сибири сократился в пять раз

В пресс-службе МЧС России сообщили, что ежедневный прирост площадей лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократился в пять раз.

РИА Новости

«Более чем в пять раз сократился ежедневный прирост площадей природных пожаров по трём субъектам России», — приводит ТАСС сообщение МЧС. Отмечается, что на сегодняшний день на территории Якутии, Иркутской области и Красноярского края продолжают действовать 388 очагов природных пожаров. За последние сутки пожарным удалось ликвидировать 19 очагов. Ранее ФБУ «Авиалесоохрана» разработало предварительный прогноз пожарной опасности в лесах России на август 2019 года.