Прирост площадей лесных пожаров в Сибири сократился в пять раз
- РИА Новости
«Более чем в пять раз сократился ежедневный прирост площадей природных пожаров по трём субъектам России», — приводит ТАСС сообщение МЧС.
Отмечается, что на сегодняшний день на территории Якутии, Иркутской области и Красноярского края продолжают действовать 388 очагов природных пожаров.
За последние сутки пожарным удалось ликвидировать 19 очагов.
Ранее ФБУ «Авиалесоохрана» разработало предварительный прогноз пожарной опасности в лесах России на август 2019 года.