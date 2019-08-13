В СПЧ прокомментировали ситуацию с лесными пожарами в России

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Эксперт постоянной комиссии по экологическим вопросам Совета по правам человека при президенте России, руководитель противопожарной программы «Гринпис России» Григорий Куксин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в России.
В СПЧ прокомментировали ситуацию с лесными пожарами в России
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

По его словам, можно говорить, что площадь пожаров пошла на убыль.

«Здесь помогают осадки, которые выпали на значительной части территории, которая горела. Сейчас почти всё Прибайкалье находится в зоне действия достаточно мощного фронта с сильными дождями, которые очень сильно помогают пожарам», — сказал он.

Как отметил Куксин, действительно можно сказать, что ситуация постепенно исправляется.

Он добавил, что в Эвенкии и Якутии пока нет таких интенсивных осадков.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов в беседе с ФАН заявил, что масштаб пожаров в Сибирско-Дальневосточной зоне превысил возможности МЧС, поэтому были привлечены силы Минобороны.

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