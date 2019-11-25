В Иркутске расследуют контрабанду лесоматериалов в Китай

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Иркутской таможней возбуждено два уголовных дела по факту контрабанды в Китай пиломатериалов в крупных размерах, а также по факту нарушений валютного законодательства.
В Иркутске расследуют контрабанду лесоматериалов в Китай
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Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

«Иркутской таможней возбуждено два уголовных дела по факту контрабанды пиломатериалов хвойных и лиственных пород в Китай, а также по факту нарушений валютного законодательства, связанных с непринятием мер по возврату из-за рубежа валютных денежных средств в особо крупном размере за поставленную древесину», — указывается в заявлении.

Отмечается, что таможенниками было установлено, что иркутская фирма, занимающаяся экспортом леса, в рамках контракта с Маньчжурской торгово-экономической компанией с декабря 2017 года по апрель 2018 года подала 35 экспортных деклараций на вывоз в Китай пиломатериалов стоимостью более 31 млн рублей. В ходе проверки было установлено, что фирма представила подложные документы на древесину неизвестного происхождения, чтобы ввести таможенную службу в заблуждение и вывезти товар за границу.

«Кроме того, также было установлено, что на счета российских банков (в срок, предусмотренный заключённым вышеуказанным внешнеэкономическим контрактом между иркутской и маньчжурской фирмами) не поступила валютная выручка на общую сумму более 87,7 млн рублей», — сказали в управлении.

Ранее правоохранительные органы в Сибири задержали двух местных жителей, подозреваемых в крупной контрабанде лесоматериалов из России за рубеж.

В октябре иркутская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды пиломатериалов в Афганистан.

6 июня в Москве сотрудники ФСБ задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду. Его подозревают в превышении должностных полномочий. По версии правоохранительных органов, он санкционировал незаконную вырубку леса на площади 120 га в природном заказнике «Туколонь». Сумма ущерба оценивается в 748 млн рублей. 

Подробности — в материале RT.

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