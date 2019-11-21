В Сибири пресекли крупную контрабанду лесоматериалов за рубеж

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что правоохранительные органы в Сибири задержали двух местных жителей, подозреваемых в крупной контрабанде лесоматериалов из России за рубеж.
В Сибири пресекли крупную контрабанду лесоматериалов за рубеж
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Об этом говорится на сайте ведомства.

«Сотрудниками Томского линейного отдела МВД России совместно с коллегами из управления ФСБ России... перекрыт канал контрабанды стратегически важных ресурсов в страны ближнего зарубежья», — указывается в заявлении.

По данным МВД, мужчина и женщина организовали нелегальную схему по перевозке древесины хвойных пород через границу России. Для своей преступной деятельности злоумышленники изготавливали фиктивные документы с реквизитами несуществующих организаций на поставку лесоматерилов.

«По предварительным данным, стоимость продукции, экспортируемой подозреваемыми за рубеж, может превысить 600 млн рублей», — уточнила Волк.

Отмечается, что правоохранительными органами были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 и ч. 3 ст. 191.1 УК России.

Ранее иркутская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды пиломатериалов в Афганистан.

6 июня в Москве сотрудники ФСБ задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду. Его подозревают в превышении должностных полномочий. По версии правоохранительных органов, он санкционировал незаконную вырубку леса на площади 120 га в природном заказнике «Туколонь». Сумма ущерба оценивается в 748 млн рублей. 

Подробнее — в материале RT.

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