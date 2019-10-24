В Ленинградской области задержаны подозреваемые во взятке за незаконную вырубку леса

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Директор и главный лесничий Киришского лесничества задержан за взятку в размере 5 млн рублей, передают «Невские новости» со ссылкой на СУ СК России по Ленинградской области.
В Ленинградской области задержаны подозреваемые во взятке за незаконную вырубку леса
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

По версии Следственного комитета, директор и главный лесничий Киришского лесничества потребовал взятку в размере 5 млн рублей за сокрытие факта незаконной вырубки лесов на участке, протяжённость которого составляет 1,8 км. После получения части суммы он был задержан вместе с группой соучастников.

Принимается решение об избрании меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК России — получение взятки в особо крупном размере.

Ранее дело о взятке возбудили против экс-главы управления образования Казани.

URA.RU сообщало, что гражданина Азербайджана оштрафовали за попытку дать взятку сотруднику ФСБ на границе с Россией.

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