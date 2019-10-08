Против экс-главы управления образования Казани возбудили дело о взятке

Следователи возбудили уголовное дело о взяточничестве в отношении бывшего руководителя управления образования исполкома Казани Ильнара Хидиятова.

Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

Уточняется, что уголовные дела также возбуждены в отношении начальника планового экономического отдела управления 50-летней Лилии Гузаировой и 37-летнего Анвара Мурсюкаева.

«В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК России («Получение взятки»), п. «б» ч. 4 ст. 291 УК России («Дача взятки»), п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК России («Посредничество во взяточничестве»)», — указывается в заявлении.

По версии следствия, в декабре 2016 года управлением образования исполкома Казани было организовано проведение закупок металлодетекторов для общеобразовательных учреждений на сумму более 8,2 млн рублей. Гузаирова по поручению Хидиятова сообщила представителю фирмы-поставщика Анвару Мурсюкаеву, что с ним будут заключены договоры поставки за взятку в размере 10% от суммы контракта.

В результате Хидиятов получил от Мурсюкаева через Гузаирову взятку в размере 800 тыс. рублей.

«Также установлено, что в образовательные учреждения города были поставлены металлодетекторы в два раза дешевле заявленных в коммерческом предложении. При этом неустановленными лицами было похищено более 4,5 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК России («Халатность»), а также по ст. 159 УК России («Мошенничество») в отношении неустановленных должностных лиц управления образования», — добавили в СК.

Ранее газета «Реальное время» сообщала, что в Башкирии завели три уголовных дела против экс-инспектора ГИБДД, который подозревается в превышении должностных полномочий и получении взятки.