В Башкирии завели три дела против экс-инспектора ГИБДД

В Башкирии завели три уголовных дела против экс-инспектора ГИБДД, который подозревается в превышении должностных полномочий и получении взятки. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По имеющимся данным, подозреваемый зарегистрировал и выдал три государственных регистрационных знака с «красивым» цифровым и буквенным сочетанием, подлежавших утилизации, со старых автомобилей юрлиц.

За один номер он получил 100 тыс. рублей, за второй и третий — 18 тыс. и 4 тыс.

Материалы дела переданы в республиканское СУ СК России. По итогам служебной проверки мужчина уволен из органов внутренних дел.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области вынесли приговор бывшему сотруднику ГИБДД.