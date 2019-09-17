В Башкирии завели три дела против экс-инспектора ГИБДД
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- РИА Новости
По имеющимся данным, подозреваемый зарегистрировал и выдал три государственных регистрационных знака с «красивым» цифровым и буквенным сочетанием, подлежавших утилизации, со старых автомобилей юрлиц.
За один номер он получил 100 тыс. рублей, за второй и третий — 18 тыс. и 4 тыс.
Материалы дела переданы в республиканское СУ СК России. По итогам служебной проверки мужчина уволен из органов внутренних дел.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области вынесли приговор бывшему сотруднику ГИБДД.