В Свердловской области вынесли приговор экс-сотруднику ГИБДД

Короткая ссылка
В Свердловской области вынесли приговор бывшему сотруднику ГИБДД, сообщает URA.RU со ссылкой на региональную полицию, СУ СК России и прокуратуру.
В Свердловской области вынесли приговор экс-сотруднику ГИБДД
  • РИА Новости

«Задокументировано три ДТП, якобы имевших место в сентябре — октябре 2017 года, в результате чего собственники «пострадавших» автомобилей получили страховые выплаты на общую сумму более миллиона рублей, причинив ущерб страховым компаниям», — заявили в пресс-службе прокуратуры.

Там рассказали, что за оформление двух фактов ДТП обвиняемый получил 12 тыс. и 14 тыс. рублей, а третья авария была оформлена из личной заинтересованности.

«Выявили и задержали нечистого на руку представителя ГИБДД сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области», — уточнил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

По его словам, теперь обвиняемый понесёт предусмотренную законом уголовную ответственность.

Следователи, со своей стороны, сообщили, что экс-сотрудник ГИБДД обвинялся по статьям «Служебный подлог», «Получение взятки» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

Суд приговорил его к четырём годам в колонии общего режима.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что бывшему начальнику ижевского УВД Александру Никитину продлили арест.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить