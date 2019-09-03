В Свердловской области вынесли приговор экс-сотруднику ГИБДД

В Свердловской области вынесли приговор бывшему сотруднику ГИБДД, сообщает URA.RU со ссылкой на региональную полицию, СУ СК России и прокуратуру.

«Задокументировано три ДТП, якобы имевших место в сентябре — октябре 2017 года, в результате чего собственники «пострадавших» автомобилей получили страховые выплаты на общую сумму более миллиона рублей, причинив ущерб страховым компаниям», — заявили в пресс-службе прокуратуры.

Там рассказали, что за оформление двух фактов ДТП обвиняемый получил 12 тыс. и 14 тыс. рублей, а третья авария была оформлена из личной заинтересованности.

«Выявили и задержали нечистого на руку представителя ГИБДД сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области», — уточнил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

По его словам, теперь обвиняемый понесёт предусмотренную законом уголовную ответственность.

Следователи, со своей стороны, сообщили, что экс-сотрудник ГИБДД обвинялся по статьям «Служебный подлог», «Получение взятки» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

Суд приговорил его к четырём годам в колонии общего режима.

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