В Ижевске суд продлил арест бывшему начальнику УВД

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Бывшему начальнику ижевского УВД Александру Никитину продлили арест, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу судейского сообщества Удмуртии.
В Ижевске суд продлил арест бывшему начальнику УВД
  • РИА Новости

Соответствующее решение принял республиканский Верховный суд.

Никитин был задержан в марте 2019 года. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и пособничестве в незаконной организации и проведении азартных игр.

В конце мая Индустриальный районный суд Ижевска продлил срок содержания Никитина под стражей до 10 июля, но постановление обжаловали. Верховный суд Удмуртии оставил решение без изменения.

В апреле URA.RU сообщало, что экс-руководитель УФНС России по Тюменской области Тамара Зыкова предстанет перед судом.

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