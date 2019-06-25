В Ижевске суд продлил арест бывшему начальнику УВД

Бывшему начальнику ижевского УВД Александру Никитину продлили арест, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу судейского сообщества Удмуртии.

Соответствующее решение принял республиканский Верховный суд.

Никитин был задержан в марте 2019 года. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и пособничестве в незаконной организации и проведении азартных игр.

В конце мая Индустриальный районный суд Ижевска продлил срок содержания Никитина под стражей до 10 июля, но постановление обжаловали. Верховный суд Удмуртии оставил решение без изменения.

В апреле URA.RU сообщало, что экс-руководитель УФНС России по Тюменской области Тамара Зыкова предстанет перед судом.