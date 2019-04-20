Дело экс-руководителя УФНС по Тюменской области передано в суд

Экс-руководитель УФНС России по Тюменской области Тамара Зыкова предстанет перед судом, сообщает URA.RU со ссылкой на региональную прокуратуру.

Зыкова обвиняется в превышении должностных полномочий. В июне 2015 года она предположила, что бюджет недополучит налоги на добавленную стоимость, и решила «на бумаге» выполнить прогнозный план.

«Ведь от этого зависел рейтинг УФНС, размер премирования руководителя и работников налоговой инспекции», — уточнили в ведомстве.

Зыкова разработала план, в соответствии с которым одно из крупных тюменских предприятий перевело на счёт налоговой инспекции 600 млн рублей. Средства пошли как уплата НДС. Управление смогло отчитаться в налоговую службу о завышенных сборах. В начале июля полученные деньги вернулись на счёт предприятия.

За перевыполненный план сотрудники УФНС получили премии около миллиона рублей, из них 88,3 тыс. были выделены лично Зыковой.

Расследованием занималось региональная ФСБ.

Зыковой грозит штраф в размере до 80 тыс. рублей, лишение права заниматься деятельностью на срок до пяти лет, принудительные работы либо лишение свободы до четырёх лет.

Материалы дела переданы в Калининский районный суд Тюмени.

Ранее Чебаркульский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил до 23 июня домашний арест мэру Сергею Ковригину.