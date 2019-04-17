Мэру Чебаркуля продлили домашний арест до 23 июня
- РИА Новости
Ковригин был арестован в начале марта по обвинению в получении взятки за вывод муниципальных коммунальных сетей в «Чебаркульское предприятие водоснабжения» (ЧПВ) и «Чебаркульское предприятие канализации» (ЧПК).
Силовики также расследуют дела по статьям «Превышение должностных полномочий» (о выводе коммунальных сетей в ЧПВ и ЧПК) и «Мошенничество в особо крупном размере» (о хищении средств при покупке детского сада).
Ранее сообщалось, что суд арестовал главу администрации Евпатории Андрея Филонова, который подозревается в превышении должностных полномочий и нанесении бюджету ущерба в размере 35 млн рублей.