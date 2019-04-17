Мэру Чебаркуля продлили домашний арест до 23 июня

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Чебаркульский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил до 23 июня домашний арест мэру Сергею Ковригину. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на консультанта суда Антона Зеленина.
Мэру Чебаркуля продлили домашний арест до 23 июня
  • РИА Новости

Ковригин был арестован в начале марта по обвинению в получении взятки за вывод муниципальных коммунальных сетей в «Чебаркульское предприятие водоснабжения» (ЧПВ) и «Чебаркульское предприятие канализации» (ЧПК).

Силовики также расследуют дела по статьям «Превышение должностных полномочий» (о выводе коммунальных сетей в ЧПВ и ЧПК) и «Мошенничество в особо крупном размере» (о хищении средств при покупке детского сада).

Ранее сообщалось, что суд арестовал главу администрации Евпатории Андрея Филонова, который подозревается в превышении должностных полномочий и нанесении бюджету ущерба в размере 35 млн рублей.

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