Суд арестовал мэра Евпатории до 31 мая

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Суд арестовал главу администрации Евпатории Андрея Филонова, который подозревается в превышении должностных полномочий и нанесении бюджету ущерба в размере 35 млн рублей.
Суд арестовал мэра Евпатории до 31 мая
  • ©Администрация Евпатории

«Избрать Филонову Андрею Владимировичу меру пресечения в виде содержания под стражей… до 31 мая 2019 года», — цитирует судью Киевского районного суда в Симферополе Дениса Диденко РИА Новости.

Ранее стало известно, что следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении Филонова. Как указывало «Крыминформ», дело возбуждено по ч 3 ст. 286 УК России.

Позднее мэр Евпатории прокомментировал сложившуюся ситуацию.

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