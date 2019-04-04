Суд арестовал мэра Евпатории до 31 мая
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«Избрать Филонову Андрею Владимировичу меру пресечения в виде содержания под стражей… до 31 мая 2019 года», — цитирует судью Киевского районного суда в Симферополе Дениса Диденко РИА Новости.
Ранее стало известно, что следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении Филонова. Как указывало «Крыминформ», дело возбуждено по ч 3 ст. 286 УК России.
Позднее мэр Евпатории прокомментировал сложившуюся ситуацию.