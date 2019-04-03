Мэр Евпатории выразил готовность сотрудничать со следствием

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Мэр Евпатории Андрей Филонов заявил о готовности сотрудничать со следствием по возбуждённому против него уголовному делу.
Мэр Евпатории выразил готовность сотрудничать со следствием
  • © Василий Батанов / РИА Новости

Об этом он сказал в эфире телеканала «Крым 24».

Как отметил Филонов, его не задерживали, обвинение ему не предъявляли.

«Я настроен на взаимодействие со следствием. Всю необходимую информацию для следствия мы предоставим. Уверен, что после дачи показаний и более внимательного рассмотрения документов многие вопросы у следственной группы или прояснятся, или отпадут», — сказал он.

Также он заявил, что готов нести ответственность, если его признают виновным.

«Поэтому не хайпуем, просто спокойно двигаемся, работаем. Это работа, это издержки производства», — добавил он, отметив, что поддерживает позицию главы Крыма Сергея Аксёнова по поводу того, что все бюджетные средства находятся под особым контролем.

Ранее стало известно, что следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении Филонова. Позднее Аксёнов прокомментировал происходящее.

Подробнее — в материале RT.

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