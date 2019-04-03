«Подозрение в превышении полномочий»: ФСБ возбудила уголовное дело в отношении мэра Евпатории

В среду, 3 апреля, ФСБ возбудила уголовное дело в отношении мэра Евпатории Андрея Филонова по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». В городской администрации прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов изъяли документы, связанные с деятельностью подозреваемого. Накануне городской суд предписал уволить Филонова с занимаемой должности, удовлетворив иск прокурора.

В отношении главы администрации Евпатории Андрея Филонова возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю. 44-летнего чиновника подозревают в превышении полномочий.

«Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации города Евпатории, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранительные органы проводят следственные действия по месту жительства и работы Филонова, а также по другим адресам.

Информацию о проведении обысков в здании администрации Евпатории подтвердила глава муниципального образования и председатель городского совета Олеся Харитоненко.

«Да, я подтверждаю, что силовики проводят обыски в администрации и в кабинете (мэра. — RT). Подробности мне неизвестны», — приводит слова чиновницы ТАСС.

Согласно данным агентства «Крыминформ», люди в камуфляже и масках зашли в административное здание около 06:30. Они изъяли документы, связанные с деятельностью мэра.

Накануне Филонов сообщил в социальных сетях, что Евпаторийский городской суд удовлетворил иск прокурора Александра Мошегова, согласно которому глава муниципального образования Евпатории Олеся Харитоненко должна уволить его с должности.

«В связи с якобы непринятием мною мер по урегулированию конфликта интересов при назначении на должность директором муниципального казённого учреждения Макаревича Э.В.», — написал он в Facebook.

Градоначальник выразил уверенность, что судебное решение останется нереализованным. По его словам, он планировал обратиться с апелляционной жалобой в Верховный суд Крыма.

«Уверяю вас, я готов к длительному судебному процессу, у меня есть для этого силы, уверенность в победе и, конечно же, закон, который полностью на моей стороне... Завтра всё по плану, я на работе, проФилонить не получится», — заключил глава администрации Евпатории.

© ФСБ РФ / РИА Новости

В октябре 2018-го прокурор Евпатории Александр Мошегов внёс в горсовет представление об увольнении Филонова за коррупционные деяния. Для служебного расследования была создана комиссия.

Спустя месяц на официальном сайте горадминистрации сообщили, что депутаты рассмотрели представление прокурора и приняли к сведению решение комиссии касательно соблюдения требований «к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в отношении главы администрации».

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Согласно данным местных СМИ, Эдуард Макаревич занимал пост директора муниципального казённого учреждения «Центр информационно-аналитического и материально-технического обеспечения органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым» в 2016—2018 годы.

Мужчина является отцом гражданской жены Филонова. Эту информацию подтвердил сам 44-летний чиновник. При этом он отмечал, что решение о назначении Макаревича принималось аппаратом администрации Евпатории.

«Мною было подписано распоряжение о назначении директором одного из предприятий администрации человека, который является биологическим отцом женщины, с которой я живу. Мы официально не расписаны, она официально моей женой не является», — говорил Филонов в октябре 2018 года.

Согласно данным, представленным на сайте мэрии Евпатории, Филонов занимается политической деятельностью с 1998 года, когда впервые избрался в Евпаторийский горсовет. В апреле 2014-го его назначили советником главы Крыма по курортам и туризму, в ноябре того же года он занял пост городской администрации Евпатории.

Евпатория

globallookpress.com

© Serguei Fomine/Russian Look

Позиция правительства Республики Крым простая: неприкасаемых нет, заявил руководитель региона Сергей Аксёнов, комментируя возбуждение уголовного дела в отношении мэра Евпатории.

«ФСБ проводит оперативно-следственные мероприятия, направленные на предотвращение хищения бюджетных средств, в результате которых проверяются все без исключения должностные лица. Все прекрасно знают порядок контроля над бюджетными средствами, и если у правоохранителей появились вопросы к Филонову Андрею Владимировичу, стало быть, он обязан прояснить ситуацию и ответить на все вопросы, которые задают ФСБ и следственные органы», — заявил Аксёнов.

Он также выразил уверенность, что после допроса градоначальника силовики сделают объективные выводы, приняв соответствующие решения.

«Системная работа по противодействию коррупции идёт и будет продолжаться. Контроль над расходами бюджетных средств на постоянном контроле как у меня, так и у руководства правоохранительных структур Республики Крым», — заключил Аксёнов.