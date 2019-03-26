Обвиняется в создании ОПГ и хищении 4 млрд рублей: что известно о задержании экс-министра Михаила Абызова

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Роман Шимаев
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства РФ Михаила Абызова. Чиновнику предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и использовании своего служебного положения для хищения и вывода за рубеж 4 млрд рублей. По версии следствия, действия злоумышленников поставили под угрозу «экономическое развитие и энергетическую безопасность» ряда регионов страны. Абызов уже задержан, в ближайшее время суд изберёт меру пресечения.
Обвиняется в создании ОПГ и хищении 4 млрд рублей: что известно о задержании экс-министра Михаила Абызова
  • Михаил Абызов
  • © Виталий Белоусов/РИА Новости

Бывшему министру по делам Открытого правительства РФ Михаилу Абызову предъявлены обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации Светлана Петренко. По версии следствия, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года 46-летний чиновник похитил и вывел за рубеж 4 млрд рублей.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России предъявлено обвинение бывшему министру Открытого правительства Российской Федерации Михаилу Абызову. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ (создание преступного сообщества с использованием служебного положения; мошенничество в особо крупном размере)», — говорится в заявлении.

Бывший член кабмина задержан, в ближайшее время в отношении Абызова будет решён вопрос о мере пресечения. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Согласно данным следствия, Абызов создал и возглавил преступное сообщество.  Предполагается, что соучастниками мошеннической схемы были Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичёв. Указанные лица обманули акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Эти компании осуществляют производство и передачу электроэнергии на территории Новосибирской области.

«Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд рублей. Похищенные деньги в полном объёме выведены за рубеж», — пояснила Петренко.

Отмечается, что эта группа лиц своими действиями поставила под угрозу «экономическое развитие и энергетическую безопасность» ряда регионов Российской Федерации.

Сотрудники СК проводят со всеми шестью фигурантами уголовного дела следственные действия. При этом оперативное сопровождение оказывают представители Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

  • СК возбудил уголовное дело в отношении бывшего министра по делам «открытого правительства» РФ Михаила Абызова
  • © Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Как сообщает источник ТАСС, следственные действия в отношении экс-министра включают в себя обыски и его допрос в качестве подозреваемого. При этом причастность Абызова к вышеизложенным преступлениям якобы подтверждается, в частности показаниями свидетелей.

«Вероятно, следствие будет добиваться меры пресечения в виде заключения под стражу. Это может произойти в среду или в четверг (27—28 марта)», — заметил собеседник ТАСС.

По его словам, в настоящее время устанавливается «вся цепочка хищений и вывода 4 млрд рублей». Не исключается, что могут появиться и другие фигуранты дела.

Михаил Абызов с середины 1990-х годов занимал руководящие должности в компаниях топливно-энергетического комплекса. В 1998-м его назначили заместителем председателя совета директоров ОАО «Новосибирскэнерго» (в настоящее время «СИБЭКО». — RT), тогда же он стал начальником департамента инвестиционной политики и бизнес-проектов РАО «ЕЭС России», где впоследствии дорос до позиции члена правления.

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В 2000-х годах также входил в советы директоров ряда компаний и бизнес-групп. В январе 2012 году указом Дмитрия Медведева был назначен советником президента России. Спустя несколько месяцев, в мае, после смены главы государства, вошёл в состав правительства в должности министра, ответственного за организацию работы правительственной комиссии по координации деятельности Открытого правительства. Спустя шесть лет при формировании нового состава правительства эта должность была упразднена.

Как сообщил пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов, Дмитрий Медведев «в курсе текущей информационной повестки». В то же время представитель главы правительства подчеркнул, что претензии силовых ведомств к Абызову связаны не с его работой в кабмине, а с коммерческой деятельностью.

«Известно, что к нему предъявляли претензии его партнеры по бизнесу. Наверное, эти претензии надо было урегулировать иным образом, — заметил Осипов. — При этом, если будет доказано, что он сохранял контроль за деятельностью каких-либо коммерческих структур во время работы в правительстве РФ, то этот факт сам по себе означает нарушение закона», — цитирует пресс-секретаря кабмина РИА Новости.

В Кремле между тем подчеркнули, что о возбуждении уголовного дела в отношении экс-министра было заблаговременно доложено президенту РФ Владимиру Путину.

«Президенту было доложено заранее», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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