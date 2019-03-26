Обвиняется в создании ОПГ и хищении 4 млрд рублей: что известно о задержании экс-министра Михаила Абызова

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства РФ Михаила Абызова. Чиновнику предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и использовании своего служебного положения для хищения и вывода за рубеж 4 млрд рублей. По версии следствия, действия злоумышленников поставили под угрозу «экономическое развитие и энергетическую безопасность» ряда регионов страны. Абызов уже задержан, в ближайшее время суд изберёт меру пресечения.

Бывшему министру по делам Открытого правительства РФ Михаилу Абызову предъявлены обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации Светлана Петренко. По версии следствия, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года 46-летний чиновник похитил и вывел за рубеж 4 млрд рублей.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России предъявлено обвинение бывшему министру Открытого правительства Российской Федерации Михаилу Абызову. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ (создание преступного сообщества с использованием служебного положения; мошенничество в особо крупном размере)», — говорится в заявлении.

Бывший член кабмина задержан, в ближайшее время в отношении Абызова будет решён вопрос о мере пресечения. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Согласно данным следствия, Абызов создал и возглавил преступное сообщество. Предполагается, что соучастниками мошеннической схемы были Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичёв. Указанные лица обманули акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Эти компании осуществляют производство и передачу электроэнергии на территории Новосибирской области.

«Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд рублей. Похищенные деньги в полном объёме выведены за рубеж», — пояснила Петренко.

Отмечается, что эта группа лиц своими действиями поставила под угрозу «экономическое развитие и энергетическую безопасность» ряда регионов Российской Федерации.

Сотрудники СК проводят со всеми шестью фигурантами уголовного дела следственные действия. При этом оперативное сопровождение оказывают представители Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

СК возбудил уголовное дело в отношении бывшего министра по делам «открытого правительства» РФ Михаила Абызова

© Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Как сообщает источник ТАСС, следственные действия в отношении экс-министра включают в себя обыски и его допрос в качестве подозреваемого. При этом причастность Абызова к вышеизложенным преступлениям якобы подтверждается, в частности показаниями свидетелей.

«Вероятно, следствие будет добиваться меры пресечения в виде заключения под стражу. Это может произойти в среду или в четверг (27—28 марта)», — заметил собеседник ТАСС.

По его словам, в настоящее время устанавливается «вся цепочка хищений и вывода 4 млрд рублей». Не исключается, что могут появиться и другие фигуранты дела.

Михаил Абызов с середины 1990-х годов занимал руководящие должности в компаниях топливно-энергетического комплекса. В 1998-м его назначили заместителем председателя совета директоров ОАО «Новосибирскэнерго» (в настоящее время «СИБЭКО». — RT), тогда же он стал начальником департамента инвестиционной политики и бизнес-проектов РАО «ЕЭС России», где впоследствии дорос до позиции члена правления.

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В 2000-х годах также входил в советы директоров ряда компаний и бизнес-групп. В январе 2012 году указом Дмитрия Медведева был назначен советником президента России. Спустя несколько месяцев, в мае, после смены главы государства, вошёл в состав правительства в должности министра, ответственного за организацию работы правительственной комиссии по координации деятельности Открытого правительства. Спустя шесть лет при формировании нового состава правительства эта должность была упразднена.

Как сообщил пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов, Дмитрий Медведев «в курсе текущей информационной повестки». В то же время представитель главы правительства подчеркнул, что претензии силовых ведомств к Абызову связаны не с его работой в кабмине, а с коммерческой деятельностью.

«Известно, что к нему предъявляли претензии его партнеры по бизнесу. Наверное, эти претензии надо было урегулировать иным образом, — заметил Осипов. — При этом, если будет доказано, что он сохранял контроль за деятельностью каких-либо коммерческих структур во время работы в правительстве РФ, то этот факт сам по себе означает нарушение закона», — цитирует пресс-секретаря кабмина РИА Новости.

В Кремле между тем подчеркнули, что о возбуждении уголовного дела в отношении экс-министра было заблаговременно доложено президенту РФ Владимиру Путину.

«Президенту было доложено заранее», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.