Песков: Путину заранее доложили о деле в отношении Абызова
- Reuters
«Президенту было доложено заранее (о деле Абызова. — RT)», — цитирует его РИА Новости.
Ранее стало известно, что СК возбудил уголовное дело против бывшего министра Абызова.
По данным следствия, Абызов с соучастниками совершил хищение денежных средств нескольких компаний в размере 4 млрд рублей.
В СК полагают, что Абызов в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, «являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций», создал и возглавил преступное сообщество.