Песков: Путину заранее доложили о деле в отношении Абызова

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Президент России Владимир Путин был заблаговременно проинформирован о деле в отношении бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков: Путину заранее доложили о деле в отношении Абызова
  • Reuters

«Президенту было доложено заранее (о деле Абызова. — RT)», — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что СК возбудил уголовное дело против бывшего министра Абызова.

По данным следствия, Абызов с соучастниками совершил хищение денежных средств нескольких компаний в размере 4 млрд рублей.

В СК полагают, что Абызов в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, «являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций», создал и возглавил преступное сообщество.



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