Медведев осведомлён о ситуации с Абызовым
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- РИА Новости
При этом он отметил, что дело, вероятно, связано не с профессиональной деятельностью Абызова, а с коммерческой.
«Как я понимаю, речь идёт о действиях, которые не связаны с исполнением обязанностей члена правительства... Речь идёт о его коммерческой деятельности», — указал Осипов.
Также, по его словам, Медведев в курсе происходящего.
Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Абызова.
Предполагается, что, действуя с соучастниками путём обмана акционеров компаний, которые осуществляют производство и передачу электроэнергии в Новосибирской области, чиновник совершил хищение в размере 4 млрд рублей.