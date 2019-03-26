Медведев осведомлён о ситуации с Абызовым

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Олег Осипов, пресс-секретарь главы кабмина Дмитрия Медведева, в беседе с РИА Новости прокомментировал сообщения о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Медведев осведомлён о ситуации с Абызовым
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

При этом он отметил, что дело, вероятно, связано не с профессиональной деятельностью Абызова, а с коммерческой.

«Как я понимаю, речь идёт о действиях, которые не связаны с исполнением обязанностей члена правительства... Речь идёт о его коммерческой деятельности», — указал Осипов.

Также, по его словам, Медведев в курсе происходящего.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Абызова.

Предполагается, что, действуя с соучастниками путём обмана акционеров компаний, которые осуществляют производство и передачу электроэнергии в Новосибирской области, чиновник совершил хищение в размере 4 млрд рублей.

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