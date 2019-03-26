СК возбудил уголовное дело против бывшего министра Абызова

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего министра открытого правительства России Михаила Абызова.
СК возбудил уголовное дело против бывшего министра Абызова
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело в отношении… Абызова, который в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество», — заявили в пресс-службе ведомства.

Следствие считает, что, действуя с соучастниками путём обмана акционеров компаний, которые осуществляют в Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение в размере 4 млрд рублей.

«Похищенные деньги в полном объёме выведены за рубеж», — подчеркнули в СК.

Как отмечается, Абызов и его соучастники «поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность» нескольких регионов России.

Ранее СК задержал экс-мэра Арзамаса Нижегородской области по подозрению в злоупотреблении полномочиями и хищениях.

В начале января обвинение было предъявлено бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову, который был экстрадирован из Франции. 

Как указывалось, он и его сообщники причинили ущерб на сумму свыше 14 млрд рублей.

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