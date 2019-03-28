«Дело о хищении в «Роснефти»: задержан экс-губернатор Хабаровского края Ишаев

СК России подтвердил задержание и возбуждение уголовного дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Его подозревают в мошенничестве во время работы в региональном представительстве «Роснефти». Компания передала материалы о фактах злоупотребления в следственные органы.

Задержан бывший губернатор Хабаровского края и бывший полпред президента в ДФО Виктор Ишаев. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«В отношении экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева и иных лиц следователями СКР по материалам ФСБ России возбуждено уголовное дело о хищении мошенническим путём денежных средств ПАО «НК «Роснефть» (ч. 4 ст. 159 УК России)», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, в период с 2014 по 2017 год Ишаев, занимавший должность вице-президента ПАО «НК «Роснефть», «в результате обмана и злоупотребления доверием сотрудников и руководства нефтяной компании» обеспечил заключение договоров аренды с завышенной стоимостью с принадлежащей ему организацией.

Ранее стало известно, что в Москве и Хабаровске проводятся оперативные мероприятия в отношении Виктора Ишаева, а также в отношении его сына Дмитрия Ишаева, главы представительства «Роснефти» в ДФО Геннадия Кондратова и зампреда правительства Хабаровского края Владимира Хлапова.

В пресс-службе краевого правительства RT подтвердили, что в здании правительства проходили обыски.

Обыски в правительстве Хабаровского края

В правительстве края во время обысков проходило плановое заседание с участием губернатора. После окончания обысков работа возобновилась.

В пресс-службе «Роснефти» также подтвердили проведение обысков.

«Службой безопасности «Роснефти» были выявлены злоупотребления в деятельности представительства ПАО «НК «Роснефть» в ДФО. Материалы были переданы в правоохранительные органы. Решение о ликвидации представительства было принято в конце 2018 года, завершаются предусмотренные ликвидационные процедуры, всем сотрудникам вручены уведомления об увольнении», — заявили в «Роснефти».

Интерфакс со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщает, что в рамках так называемого хабаровского уголовного дела, по которому проходит экс-губернатор края Виктор Ишаев, был задержан глава представительства «Роснефти» в ДФО Геннадий Кондратов.

Сам экс-губернатор и его адвокаты для комментариев недоступны. Помощница бывшего чиновника Наталья Капусткина заявила RT, что не может связаться с Ишаевым.

Лесное дело

Источник в администрации Хабаровского края, знакомый с ситуацией, рассказал RT, что обыски могут быть связаны «с делом Шихалёва и Пудовкина по лесу».

19 марта Генпрокуратура РФ опубликовала сообщение о том, что на основании материалов, направленных заместителем генерального прокурора России Игорем Ткачёвым, возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, повлёкшем причинение ущерба лесному фонду.

«Установлено, что с октября 2013 года по сентябрь 2018 года бывший чиновник правительства Хабаровского края, курировавший реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов на территории региона, оказывал протекцию одной из лесозаготовительных организаций, руководимой его знакомым», — говорилось в сообщении.

В результате, по данным ведомства, лесопользователь незаконно получил из федерального бюджета субсидии в сумме свыше 1 млрд рублей, а также осуществил вырубку лесных насаждений, причинив лесному фонду ущерб в размере более 9 млрд рублей.

На основании представленных материалов по этому и иным эпизодам преступной деятельности следственными органами возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Пособничество в мошенничестве»), в отношении руководителя организации-лесопользователя — ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ч. 5 ст. 33, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Пособничество в превышении должностных полномочий»).

Однако в природоохранной прокуратуре Хабаровского края не смогли подтвердить RT, что дело, связанное с вырубкой лесного фонда в Хабаровском крае, имеет отношение к Виктору Ишаеву.

Биография

Виктор Иванович Ишаев родился 16 апреля 1948 года в деревне Сергеевке Кемеровской области. Свою трудовую деятельность он начал в 16 лет на Хабаровском судостроительном заводе с должности судосборщика.

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В 1988 году Ишаев возглавил Хабаровский завод строительных алюминиевых конструкций, а через три года стал губернатором Хабаровского края.

В 2009 году Виктор Ишаев получил должность полномочного представителя президента РФ по Хабаровскому краю. Однако в 2013 году, после крупных паводков, нанёсших серьёзный ущерб региону, чиновник был отправлен в отставку.

Покинув госслужбу, Виктор Ишаев стал советником президента ОАО «НК Роснефть» по вопросам координации проектов на Дальнем Востоке.

Жена Виктора Ишаева, Любовь, до 2001 года работала заведующей в поликлинике при Хабаровской больнице. Позднее женщина занималась благотворительностью на посту заместителя председателя фонда для детей с тяжёлыми патологиями «Надежда».

Семья и бизнес

По данным базы «Контур. Фокус», Виктор Ишаев является учредителем двух компаний: ООО «Вип — Пластик» и ООО «Бейс».

Первая фирма занимается розничной торговлей косметическими товарами и, согласно финансовой отчётности, несёт убытки. В 2017 году чистый убыток составил 1,6 млн рублей.

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Вторая компания, ООО «Бейс», согласно уставным документам, специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. В 2017 году выручка «Бейс» составляла 22 млн рублей, прибыль — 2,3 млн.

Дочь Ишаева Юлия училась в Финансовой академии в Москве. В 2008 году Юлия Ишаева вместе с дочерью прокурора Приморского края (до 2007 года работал первым заместителем прокурора Хабаровского края) Юрия Хохлова Еленой учредили ООО «Индиго Сити Групп». Сейчас компания закрыта. С 2011 по 2014 год Ишаева работала в центральном аппарате Минэкономразвития РФ. Согласно декларациям, её годовой доход составлял 1 617 581,66 рублей.

В её собственности имеются земельный участок площадью 1650 кв. м, жилой дом — 313,3 кв. м, квартира — 213,06 кв. м, гараж — 15,9 кв. м, а также автомобили Porsche и Ferrari. У её мужа — квартира площадью 170 кв. м и автомобиль Bentley.



По данным базы, сейчас Ишаева вместе с некоей Алисой Дрыгой владеют салоном красоты «Вандерленд».

В свою очередь, у сына Виктора Ишаева Дмитрия бизнес более масштабный и прибыльный. Ему, по данным «Контур. Фокус», принадлежат 16 компаний. Сфера деятельности предприятий — от нефтепереработки и огранки алмазов до строительства, спорта и безопасности. При этом некоторые из них получают подряды от государства.

Так, компания OOO «Дивелопер» сдаёт в аренду помещения Межрегиональной дирекции по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства. По данным сайта «Госзакупки», с «Дивелопером» у дирекции в этом году было заключено три госконтракта на сумму 33 млн рублей.

Также Дмитрий Ишаев является совладельцем ставропольской компании ООО НПФ «ЭПИКРИСТ», занимающейся обработкой алмазов, частной охранной организации «Агентство безопасности «Восток» и президентом Клуба любителей хоккея «Восток».

Ранее Дмитрий Ишаев работал советником в компании «Роснефть».

Криминальные хроники

Дмитрий Ишаев уже попадал в криминальные сводки. Так, его первая жена Ольга погибла в 2016 году в своей квартире в Москве. По данным СМИ, женщина задохнулась угарным газом во время пожара, возникшего из-за неисправной проводки.

В 2009 году погибла сожительница Дмитрия Ишаева, 18-летняя Александра Гашилова. Девушка выпала с балкона его квартиры на 13-м этаже. Сам Дмитрий в момент её гибели находился дома, однако в его отношении никаких обвинений не выдвигалось.

В 2016 году суд отправил Дмитрия Ишаева под домашний арест за жестокое избиение тестя. Инцидент произошёл в коттедже Ишаева в элитном посёлке «Золотая долина».



По данным СМИ, драка между родственниками произошла на фоне споров по вопросам воспитания детей. В ходе домашнего конфликта Исаев избил тестя — тот был доставлен в больницу c ушибом головного мозга, переломами свода черепа и челюсти.

Позже правоохранители провели обыск по адресу прописки Дмитрия Ишаева на Совхозной улице в Хабаровске. В квартире полицейские нашли несколько единиц огнестрельного оружия, а также более 730 патронов к ним.

Сын Дмитрия Ишаева от первого брака Игорь, внук экс-губернатора, профессионально занимается хоккеем. Он выступает за клуб «Амурские тигры». В 2017 году Игорь на скорости 225 км/ч попал в ДТП на МКАДе.

По данным Пятого канала, из базы данных полиции пропали записи с видеокамер на месте аварии, а сам Ишаев позже выложил в соцсети новое видео со своих очередных «гонок». При этом всем, кто плохо отзывался о нём в интернете, он угрожал и обещал отомстить.