ЕР обсудит вопрос членства Ишаева после получения данных об уголовном деле

Региональное отделение «Единой России» в Хабаровском крае рассмотрит вопрос о членстве Виктора Ишаева после того, как получит официальную информацию о возбуждении в отношении него уголовного дела.

«Ишаев состоял в Хабаровском региональном отделении. Решение об исключении будут принимать здесь. Это будет после того, как мы получим официальное подтверждение о возбуждении уголовного дела», — заявил РИА Новости представитель пресс-службы регионального отделения ЕР.

Ранее источник сообщил, что в Москве задержали бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Его допрашивают в рамках уголовного дела. Отмечалось, что решение об официальном задержании будет приниматься по итогам мероприятий.

28 марта в здании правительства Хабаровского края прошли обыски. По данным источника РИА Новости, обыски в офисах коммерческих организаций и правительстве Хабаровского края проводятся в рамках дела, возбуждённого по статье «Мошенничество в особо крупных размерах».