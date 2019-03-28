В здании правительства Хабаровского края проходят обыски

Власти Хабаровского края подтвердили сообщения о том, что в здании регионального правительства проходят обыски. Об этом сообщает ТАСС.

«Информацию подтверждаем. (Проходят. — RT) в рамках «лесного дела», — заявили в пресс-службе.

Как сообщает Amurpress.ru, 19 марта в здании правительства уже проводились обыски. Следственные действия были организованы в рамках уголовного дела по незаконному возмещению средств из краевого бюджета лесодобывающей компании и нанесения ущерба лесу.

Отмечается, что фигурантами данного дела являются бывший зампред правительства Хабаровского края Василий Шихалёв и крупный лесопромышленник Александр Пудовкин. Они были задержаны и арестованы на два месяца.