Аксёнов прокомментировал уголовное дело в отношении мэра Евпатории

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Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал ситуацию с возбуждением уголовного дела в отношении руководителя администрации Евпатории Андрея Филонова.
Аксёнов прокомментировал уголовное дело в отношении мэра Евпатории
  • © Александр Полегенько
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«Позиция очень простая: неприкасаемых нет. ФСБ проводит оперативно-следственные мероприятия, направленные на предотвращение хищения бюджетных средств. У правоохранителей появились вопросы к Филонову Андрею Владимировичу, он обязан прояснить ситуацию и ответить на все вопросы, которые задают ФСБ и следственные органы», — сказал он.

Аксёнов выразил мнение, что сотрудники правоохранительных органов смогут выяснить правду и сделать объективные выводы по итогам допроса Филонова.

Глава региона также добавил, что соответствующие службы ведут постоянный контроль за расходованием бюджетных средств, а также системно противостоят коррупционным явлениям.

Ранее стало известно, что следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю было возбуждено уголовное дело в отношении Филонова.

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