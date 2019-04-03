Аксёнов прокомментировал уголовное дело в отношении мэра Евпатории
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости Крым.
«Позиция очень простая: неприкасаемых нет. ФСБ проводит оперативно-следственные мероприятия, направленные на предотвращение хищения бюджетных средств. У правоохранителей появились вопросы к Филонову Андрею Владимировичу, он обязан прояснить ситуацию и ответить на все вопросы, которые задают ФСБ и следственные органы», — сказал он.
Аксёнов выразил мнение, что сотрудники правоохранительных органов смогут выяснить правду и сделать объективные выводы по итогам допроса Филонова.
Глава региона также добавил, что соответствующие службы ведут постоянный контроль за расходованием бюджетных средств, а также системно противостоят коррупционным явлениям.
Ранее стало известно, что следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю было возбуждено уголовное дело в отношении Филонова.