Гражданина Азербайджана оштрафовали за попытку дать взятку сотруднику ФСБ на границе с Россией

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Гражданина Азербайджана задержали на границе с Россией за попытку дать взятку в размере 20 тыс. рублей сотруднику ФСБ. Мужчина намеревался незаконно ввезти 3,6 тыс. бутылок алкоголя. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.
Гражданина Азербайджана оштрафовали за попытку дать взятку сотруднику ФСБ на границе с Россией
  • РИА Новости

Иностранец перевозил из Казахстана в Россию алкогольную продукцию, не маркированную соответствующим образом. Он также хотел провезти санкционные яблоки из Польши.

Его задержали после контролируемой передачи денег. Мужчина полностью признал вину. Суд назначил ему штраф в размере 200 тыс. рублей.

Ранее портал «Невские новости» сообщал, что таможенники изъяли контрабандный янтарь на 2,5 млн рублей в поезде сообщением Калининград — Москва.

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