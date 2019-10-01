Гражданина Азербайджана оштрафовали за попытку дать взятку сотруднику ФСБ на границе с Россией
- РИА Новости
Иностранец перевозил из Казахстана в Россию алкогольную продукцию, не маркированную соответствующим образом. Он также хотел провезти санкционные яблоки из Польши.
Его задержали после контролируемой передачи денег. Мужчина полностью признал вину. Суд назначил ему штраф в размере 200 тыс. рублей.
Ранее портал «Невские новости» сообщал, что таможенники изъяли контрабандный янтарь на 2,5 млн рублей в поезде сообщением Калининград — Москва.