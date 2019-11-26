В Приморье в автомобиле обнаружили около четырёх тысяч особей трепанга

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В Хасанском районе Приморья полицейские обнаружили в автомобиле около четырёх тысяч живых особей трепанга.

«При досмотре салона микроавтобуса полицейские обнаружили семь пластиковых баков объёмом в 50 литров с живым трепангом дальневосточным, промысел которого в морях российского Дальнего Востока запрещён», — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.

Отмечается, что изъятые сотрудниками особи выпущены в естественную среду обитания, ущерб оценён в 2,5 млн рублей.

По подозрению в незаконной добыче водных биоресурсов в особо крупном размере задержан 31-летний житель Владивостока. 

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В июле стало известно о попытке вывезти из России в Китай 11 мешков дальневосточного трепанга, желчных пузырей и клыков диких животных.

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