В Приморье в автомобиле обнаружили около четырёх тысяч особей трепанга
«При досмотре салона микроавтобуса полицейские обнаружили семь пластиковых баков объёмом в 50 литров с живым трепангом дальневосточным, промысел которого в морях российского Дальнего Востока запрещён», — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.
Отмечается, что изъятые сотрудниками особи выпущены в естественную среду обитания, ущерб оценён в 2,5 млн рублей.
По подозрению в незаконной добыче водных биоресурсов в особо крупном размере задержан 31-летний житель Владивостока.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
В июле стало известно о попытке вывезти из России в Китай 11 мешков дальневосточного трепанга, желчных пузырей и клыков диких животных.