Жителя Калининградской области задержали на таможне за попытку провезти крупную партию янтаря
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На пост в Чернышевском прибыл грузовик с полуприцепом. Его водитель заявил, что направляется в Литву по работе и не имеет товаров для обязательного декларирования.
В ходе осмотра таможенники обнаружили в тайниках семь полиэтиленовых пакетов с янтарём. Партия оценивается в 170 тыс. рублей.
В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении. Ему грозит крупный штраф.
В 2018 году «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области пресекли незаконную добычу янтаря-сырца.