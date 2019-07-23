Жителя Калининградской области задержали на таможне за попытку провезти крупную партию янтаря

Жителя Калининградской области задержали за попытку провезти более 17 кг янтаря, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу региональной таможни.

На пост в Чернышевском прибыл грузовик с полуприцепом. Его водитель заявил, что направляется в Литву по работе и не имеет товаров для обязательного декларирования.

В ходе осмотра таможенники обнаружили в тайниках семь полиэтиленовых пакетов с янтарём. Партия оценивается в 170 тыс. рублей.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении. Ему грозит крупный штраф.

В 2018 году «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области пресекли незаконную добычу янтаря-сырца.